وزير الدفاع التركي يؤكد أهمية رفع كندا العقوبات عن تركيا

شدد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، على أهمية رفع كندا العقوبات المفروضة على بلاده.

جاء ذلك خلال لقائه، الأربعاء، نظيرته الكندية أنيتا أناند، في مقر حلف شمال الأطلسي "ناتو" بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وجرى اللقاء الأول بين الوزيرين على هامش الاجتماع الاستثنائي لوزراء دفاع الحلف.

وخلال الاجتماع تبادل الجانبان وجهات النظر حول الدفاع والأمن الثنائي والإقليمي والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

وأكد أقار أهمية رفع كندا العقوبات المفروضة على تركيا.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، علقت كندا تصاريح صادرات بعض المنتجات العسكرية إلى تركيا بذريعة استخدامها في الصراع العسكري بإقليم "قره باغ" الأذربيجاني قبل تحريره من الاحتلال الأرميني.