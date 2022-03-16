وزير الدفاع التركي يجري محادثات مع نظرائه باجتماع "الناتو"

يجري وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، محادثات مع نظرائه المشاركين بالاجتماع الاستثنائي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وعقد أقار الأربعاء اجتماعًا مع نظيره اليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس، في مقر الحلف، تطرقا خلاله إلى أهمية القانون الدولي.

وأكّد الوزيران على أن إبقاء قنوات الحوار مفتوحة والتركيز على الأجندة الإيجابية يساهم في علاقات حسن الجوار والتعاون الثنائي والإقليمي.

واتفق الجانبان على عقد اجتماع إجراءات بناء الثقة بالعاصمة التركية أنقرة في أقرب وقت ممكن.

كما التقى أقار وزير دفاع لاتفيا آرتيس بابريكس، وتبادل معه وجهات النظر على الصعيدين الثنائي والإقليمي حول قضايا الدفاع والأمن والتعاون في الصناعات الدفاعية والناتو.

وفي وقت سابق، التقى أقار نظيرته الكندية أنيتا أناند على هامش الاجتماع الذي ينعقد لبحث مستجدات الأزمة الأوكرانية برئاسة أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ.

ويحظى الاجتماع الاستثنائي بأهمية كبيرة كونه يأتي قبل أسبوع من قمة زعماء "الناتو" المزمع انعقاده يوم 24 مارس/ آذار الجاري.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".