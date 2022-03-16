وفد تركي رفيع المستوى يبحث مع وزارة التجارة الأمريكية العلاقات الاقتصادية الثنائية

بحث وفد تركي مع مسؤولين في وزارة التجارة الأمريكية العلاقات الاقتصادية الثنائية والدبلوماسية التجارية.

وتقام في نيويورك وواشنطن في الفترة 14-18 مارس/ آذار الجاري، فعاليات الدبلوماسية التجارية بتنظيم تركي، في إطار تحقيق هدف 100 مليار دولار لحجم التجارة الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة.

وفي إطار ذلك، أجرى وفد من كبار المسؤولين الأتراك وأعضاء بالبرلمان ورجال أعمال، زيارة إلى وزارة التجارة الأمريكية في واشنطن.

وضم الوفد رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية أحمد براق داغلي أوغلو، ورئيس لجنة الصناعة والتجارة والطاقة والموارد الطبيعية والمعلومات والتكنولوجيا البرلمانية ضياء ألتون يالديز، ونائب رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة تشاغطاي أوزدمير، ونائب رئيس جمعية المصدرين الأتراك باشاران بيرق، ونائب رئيس اتحاد الغرف والبورصات في تركيا آيهان زيتين أوغلو، إلى جانب رجال أعمال ومسؤولين آخرين.

وأجرى الوفد محادثات مع مسؤولي وزارة التجارة الأمريكية حول قضايا الدبلوماسية التجارية والعلاقات الاقتصادية الثنائية.

وفي وقت سابق، أجرى الوفد التركي زيارة إلى وزارة الخارجية الأمريكية، وأجرى محادثات مع مسؤولي الوزارة تناولت العلاقات الثنائية والدبلوماسية التجارية.

وأفادت مصادر صحفية أنه بتنسيق من دائرة الاتصال في الرئاسة التركية وجمعية المصدرين الأتراك (TIM) يتوجه الوفد إلى الولايات المتحدة لإجراء لقاءات حول الدبلوماسية التجارية والعلاقات الاقتصادية بين أنقرة وواشنطن.

وفي إطار الفعاليات الدبلوماسية التجارية ستتم مناقشة العلاقات التركية الأمريكية، والآفاق الجديدة في التعاون الاقتصادي والمجالات المحتملة الأخرى.

وعلى مدار 4 أيام سيتم تنظيم ندوات وورش عمل لزيادة دور تركيا في الصادرات عبر المحيط الأطلسي، حيث يتوقع أن يسهم البرنامج إيجابيا في العلاقات التركية الأمريكية.