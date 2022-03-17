البنك المركزي التركي يبقي على سعر الفائدة عند 14 بالمئة

أعلن البنك المركزي التركي تثبيت سعر الفائدة عند 14 بالمئة على عمليات إعادة الشراء "الريبو"، لأجل أسبوع.

جاء ذلك في بيان بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية للمركزي التركي الخميس، برئاسة محافظ البنك شهاب قاوجي أوغلو، في العاصمة أنقرة.

وأفاد البيان أن المخاطر الجيوسياسية التي تحولت إلى صراع مسلح وتأثيرات جائحة كورونا أبقت المخاطر السلبية على النشاط الاقتصادي العالمي وتسببت في زيادة حالات عدم اليقين.

وأضاف أن الارتفاع الأخير في التضخم تأثر نتيجة زيادة أسعار الطاقة العالمية والغذاء الناتجة عن الصراعات الساخنة، بالإضافة إلى اضطرابات عمليات العرض وزيادة الطلب.

وتتوقع اللجنة أن تبدأ عملية خفض التضخم بإعادة إرساء بيئة السلام العالمي والقضاء على الآثار الأساسية للتضخم، إلى جانب الخطوات المتخذة لإرساء استقرار مستدام للأسعار والاستقرار المالي.

وأكد أن البنك المركزي سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية تشير لانخفاض دائم في التضخم ويتم تحقيق هدف 5 بالمئة على المدى المتوسط، بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.

يذكر أنه في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2021، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة من 15 إلى 14 بالمئة على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع، واستمر في تثبيته عند 14 بالمئة.