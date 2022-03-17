اللجنة البرلمانية التركية الأوروبية تجتمع في بروكسل بعد 3 سنوات انقطاع

عقدت اللجنة البرلمانية المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، الخميس، اجتماعا في البرلمان الأوروبي في بروكسل، بعد 3 سنوات.

وذكرت وكالة الأناضول أن الاجتماع يترأسه باسم الاتحاد الأوروبي، سيرغي لاجودينسكي النائب في البرلمان الأوروبي، ومن الجانب التركي النائب إسماعيل أمراه قارايل.

وفي الكلمة الافتتاحية رحب قارايل بعقد اجتماع اللجنة بعد 3 سنوات.

وأعرب عن اعتقاده بأن الاجتماع سيساهم في تطوير العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وأوضح بأنهم سيناقشون أولا مفاوضات الانضمام.

وأردف بالقول: "من الضروري للغاية أن يتخذ الاتحاد خطوات حقيقية وملموسة في علاقاته مع تركيا في الفترة المقبلة. نأمل أن يتخذ البرلمان الأوروبي الذي نعتبره دائمًا شريكًا رئيسيًا خطوات داعمة في هذا الصدد.. النهج البناء سيصب لصالح الجانبين".

فيما قال لاجودينسكي إن تركيا شريك مهم للاتحاد الأوروبي ودولة مرشحة لعضويته.

وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت اختلافات في قضايا سياسية مضيفا: "حان الوقت لسد هذه الفجوة والاقتراب من بعضنا البعض مرة أخرى".

وتعقد اللجنة البرلمانية المشتركة اجتماعاً في الفترة من 17 إلى 18 مارس/أذار الحالي.

ومن المقرر أن يناقش النواب الأتراك والأوروبيون بشكل مكثف العلاقات البرلمانية الثنائية بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية.