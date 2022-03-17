تشاوش أوغلو: آمالنا تزداد بوقف إطلاق النار في أوكرانيا

قال وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، الخميس، إن الآمال ازدادت في وقف إطلاق النار بأوكرانيا إثر زيارته الأخيرة إلى روسيا.

وأضاف تشاوش أوغلو في تصريح قبيل لقائه نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، في مدينة لفيف: "آمالنا تزداد بوقف إطلاق النار إثر زيارتنا لروسيا وأوكرانيا".

وتابع موضحًا: "أوكرانيا اقترحت أن تكون تركيا أحد الضامنين وروسيا لم تعترض على ذلك".

وبين الوزير التركي أنه سبق أن زار مدينة لفيف غربي أوكرانيا في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وأنه وعد آنذاك بزيارتها مرة أخرى مع أسرته.

وتابع: "لكن هذه المرة أردت أن آتي إلى لفيف وأظهر دعمنا وتضامننا لكم ولشعب أوكرانيا".

ولفت أن بلاده اتخذت موقفا مبدئيا إزاء الأزمة الأوكرانية، مضيفا: "يجب أن تنتهي الحرب وإراقة الدماء بأسرع وقت ممكن، رئيس بلادنا رجب طيب أردوغان وأنا ومسؤولون على مستويات أخرى، نبذل جهودًا".

وذكر أنه زار موسكو أمس الخميس عقب اللقاءات الثنائية والثلاثية في أنطاليا التركية مؤخرا، في إطار الجهود الدبلوماسية التي تبذلها أنقرة.

وأردف بالقول: "خلال اجتماعات اليوم (في لفيف)، سنقيّم كيفية مواصلة هذه الجهود الدبلوماسية واحتمالات لقاءاتنا المقبلة".

وتابع: "كما قلت أمس في موسكو، آمل ألا نحتاج إلى عقد لقاء مرة أخرى وأن تنتهي الحرب بأقرب وقت ممكن، ويمكننا التحدث عن السلام والاستقرار في أوكرانيا ومنطقتنا".