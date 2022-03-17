كييف ترحب بجهود الوساطة التركية لحل الأزمة مع روسيا

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أن بلاده ترحب بجهود الوساطة التي تقوم بها تركيا لحل الأزمة القائمة بين كييف وموسكو.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الخميس، مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، في مدينة لفيف غربي أوكرانيا.

وأوضح كوليبا أن تشاوش أوغلو أطلعه خلال الاجتماع الذي سبق المؤتمر على معلومات عن فحوى محادثاته أمس مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وأشاد كوليبا بالجهود التي قام بها تشاوش أوغلو، مبينا أن الأخير استطاع أن يفعل ما لم يتمكن غيره من فعله وهو جمع وزيري خارجية أوكرانيا وروسيا على طاولة واحدة، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وأضاف أن كييف جاهزة للقيام بما يلزم في المحافل الدولية لوقف الهجمات الروسية ضد بلاده وانسحاب قوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.

وقال: "اتفقنا مع تشاوش أوغلو على أن نكثف جهودنا بعد الآن لعقد لقاء بين الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين، وندرك تماما أنه يجب التباحث مع بوتين حول كافة المسائل الحساسة المتعلقة بوقف الحرب".

وأردف: "ناقشنا أيضا علاقاتنا الثنائية، وشكرت السيد تشاوش أوغلو على القرارات الأمنية التي اتخذتها أنقرة منذ بداية الهجوم الروسي، تصميمكم وشجاعتكم وزيارتكم إلى بلادنا تثبت أن تركيا لاعب فعال".

وأشار إلى أن كييف ستواصل العمل مع أنقرة من أجل إنهاء الحرب، مبينا أن أوكرانيا وتركيا ليستا بحاجة إلى هذه الحرب التي تشنها روسيا ضد بلاده.

وردا على سؤال حول ما نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية بخصوص التوصل إلى تفاهم مكون من 15 بندا، قال كوليبا: "يمكنني القول إن ما نشرته هذه الصحيفة هو عبارة عن وثيقة تتضمن مطالب الجانب الروسي ومن المهم عدم تفسير ذلك بأن أوكرانيا قبلت بهذه البنود".

وأضاف أن أوكرانيا تولي أهمية كبيرة للضمانات الأمنية وأن المحادثات الحالية تتمحور حول هذا الأمر.

ولفت إلى أنه من الطبيعي أن أوكرانيا تريد أن تكون تركيا من الدول الضامنة، مبينا أن تركيا واحدة من الدول المطلة على البحر الأسود التي تعمل على تحقيق الاستقرار والتوازن في المنطقة.

واستطرد: "أستطيع التأكيد أن أوكرانيا مستعدة لفتح الممرات الإنسانية دون افتعال أي عوائق، فمن يعرقل هذه الخطوة هم الروس".