الخارجية التركية تدين تدمير مقبرة إسلامية باليونان

أدانت الخارجية التركية قيام السلطات المحلية اليونانية بتدمير مقبرة إسلامية تعود للفترة العثمانية في قرية "هوروزلو" في تراقيا الغربية، بحجة بناء ملعب لكرة القدم.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الجمعة، ندين تدمير المقبرة الإسلامية للأقلية التركية في 16 مارس/ آذار 2022.

وأوضح البيان أنه تم اتخاذ الخطوات اللازمة لدى اليونان بخصوص العمل اللاإنساني للسلطات المحلية، والذي تبين أنه تم تنفيذه بأمر من رئيس بلدية بلوسترا (أفديرا).

وأضاف البيان ننتظر من السلطات اليونانية التي استجابت لمبادرات تركيا أن تستكمل التحقيق الذي بدأته بإظهار الحساسية اللازمة حياله، وترميم المقبرة في أسرع وقت ممكن.