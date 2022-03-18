سفينة الإحسان تحمل 524 طن مساعدات تركية إلى اللبنانيين

تضع السلطات التركية اللمسات الأخيرة في تجهيز سفينة محملة بـ 524 طنا من المساعدات الإنسانية لإرسالها إلى لبنان على أن تصل البلاد مع حلول شهر رمضان المبارك.

وذكر بيان لإدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، الخميس، أن "سفينة الإحسان" ستنطلق من ميناء مرسين (جنوب) الجمعة، وعلى متنها مساعدات إنسانية تتضمن حليب أطفال ومواد غذائية.

وأوضح البيان أن عدة منظمات مجتمع مدنية تركية دعمت الحملة التي تنسقها إدارة "آفاد"، بناء على توجيهات من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأشار إلى أن المساعدات سيتم إيصالها إلى الأسر المحتاجة في لبنان قبيل شهر رمضان المبارك.