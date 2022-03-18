منظمة الصحة العالمية تمنح تركيا جائزة "لمعركتها الناجحة" ضد كوفيد-19

منحت منظمة الصحة العالمية تركيا يوم الخميس جائزة رمزية تقديراً لنجاحاتها في مكافحة جائحة كوفيد -19.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة على تويتر إن الجائزة قدمها المدير الإقليمي لأوروبا هانز كلوغ في اجتماع رفيع المستوى حول الصحة والهجرة في المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية.

واجتمع وزراء الصحة وممثلو الدول الأعضاء في المنطقة البالغ عددها 53 دولة في إسطنبول، على مدار يومين لمناقشة الأولويات الاستراتيجية للصحة والهجرة بعد عام 2022.

ويهدف الاجتماع إلى خلق رؤية مشتركة جديدة للصحة والهجرة وتقوية الروابط القائمة وإقامة شراكات جديدة وبناء توافق في الآراء بشأن الأولويات الجديدة والناشئة.

وتبدو تركيا في عامها الثالث منذ أول حالة تم الإبلاغ عنها، قد شارفت على ترك أسوأ جائحة فيروس كورونا وراءها بعد أن أدى العدد الهائل من الحالات الشهر الماضي إلى تجدد المخاوف. لكن العدد اليومي للإصابات عاد وانخفض من 100.000 حالة إلى 25.000 حالة في اتجاه مرتبط بنظرية الذروة التي تقول إن الحالات تحتاج إلى الوصول إلى أعلى نقطة ممكنة قبل أن تبدأ في الانخفاض.

بالإضافة إلى ذلك، تشهد تركيا انخفاضاً في عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في المستشفيات أو في الرعاية الحرجة.

ولمواجهة انتشار الفيروس، أعطت تركيا أكثر من 146.37 مليون جرعة لقاح ضد كوفيد-19 منذ أن أطلقت حملة التحصين في يناير/كانون الثاني 2021. وتلقى أكثر من 57.74 مليون شخص لقاحاً أول، بينما تم تحصين 52.91 مليون شخص مرتين و 27.45 مليون شخص تلقوا جرعات معززة.

ونظراً لأن الفيروس بدأ بالانحسار، ألغت تركيا إلزامية ارتداء القناع الواقي في الأماكن المفتوحة في أوائل مارس/آذار، وهو إجراء طويل الأمد لوقف انتشار الوباء.

ووفقاً لجامعة جونز هوبكنز ومقرها الولايات المتحدة، أودى المرض منذ ديسمبر/كانون الأول 2019، بحياة أكثر من 6 ملايين شخص في 192 دولة ومنطقة على الأقل، مع الإبلاغ عن أكثر من 464 مليون إصابة.