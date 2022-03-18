يوم الشهداء.. إحياء الذكرى 107 للنصر في معركة "جناق قلعة"

تحيي تركيا اليوم يوم الشهداء (18 مارس) والذكرى الـ 107 للنصر في معركة "جناق قلعة" وستشهد مدينة جناق قلعة احتفالات بالتنسيق بين الولاية وزارة الثقافة والسياحة.

ومن المنتظر أن تبدأ الاحتفالات بوضع الرئيس رجب طيب أردوغان إكليلا من الزهور أمام تمثال مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، كما ستطلق سفينة "تي جي غي أناضولو" الحربية 21 قذيفة مدفعية بمناسبة الذكرى.

ثم الوقوف دقيقة صمت إجلالا لأرواح شهداء معركة جناق قلعة، ورفع العلم التركي مع عزف النشيد الوطني.

كما سيشارك عدد من السفن في الفعاليات، في حين سيقدم فريق "النجوم الأتراك" عرضا جويا.

بدوره هنأ وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، بمناسبة الذكرى 107 لنصر جناق قلعة البحري.

وقال في بيان نشره بهذه المناسبة "إن روح النضال التي ظهرت في جناق قلعة ضد من يريدون استعمار وطننا وحكم أمتنا على الأرض ومحوها من مرحلة التاريخ، هي شرط وجودنا اليوم كما كان بالأمس".

وترحّم أقار على الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل سيادة الشعب التركي واستقلاله.

وأضاف أن "هذا النصر تحقق بتضحيات أبطالنا القادمين من كل رقعة من مناطق الجغرافيا العثمانية، وبنضال الجيش والشعب كتفا إلى كتف، وروح الوحدة الوطنية".

وشدد أقار أن أبطال الشعب التركي النبيل الذين اتخذوا الحياة السيادية المستقلة طابع حياة طوال تاريخهم المجيد، أظهروا للعالم أجمع أنه لا يمكن تجاوز جناق قلعة ضد من حاولوا غزو وطننا قبل قرن من الزمان.

من جانبه شدد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، أن تركيا الوطن الأبدي للشعب التركي.

وأضاف أن المسؤولية الكبرى التي تحتمها تضحيات الشهداء العمل بجد واجتهاد في سبيل ازدهار الوطن.

وقال "إن هذه الأرض التي يرفرف في سمائها العلم بالنجمة والهلال بحرية هي وطننا الأبدي".

وترحم شنطوب على أرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لصون وطنهم، وعلى كل من ساهم في الانتصار بمعركة جناق قلعة وعلى رأسهم مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

وتحيي تركيا في 18 مارس/آذار من كل عام الذكرى السنوية لانتصار الدولة العثمانية في معارك جناق قلعة عام 1915، ضد الحلفاء، حيث حاولت قوات بريطانية وفرنسية ونيوزلندية وأسترالية احتلال إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك، وباءت المحاولة بالفشل.

وشكلت المعركة التي وقعت بمنطقة "غاليبولي" في جناق قلعة، نقطة تحول لصالح الأتراك حيث انتصروا فيها على القوات المتحالفة خلال الحرب العالمية الأولى.