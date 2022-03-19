وزير العدل التركي: لم يعد هناك سبب قانوني يمنع واشنطن من تسليمنا "غولن"

أكد وزير العدل التركي بكير بوزداغ أنه لم يعد هناك أي سبب قانوني يمنع واشنطن من تسليم فتح الله غولن زعيم تنظيم غولن الإرهابي إلى تركيا مشيراً إلى أن متطلبات وشروط "معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة" بين أنقرة وواشنطن قد اكتملت.

وأشار بوزداغ في تصريحات صحفية، السبت، إلى استمرار الجهود والمساعي التي تبذلها أنقرة من أجل تسليم أعضاء منظمة غولن الإرهابية بالخارج وعلى رأسهم فتح الله غولن زعيم المنظمة، بالإضافة إلى استمرار جهودها في مكافحة التنظيمات الإرهابية الأخرى.

وحول الجهود التي تبذلها تركيا لاستعادة "غولن" من الولايات المتحدة لفت بوزداغ إلى أنه التقى مع نظيره الأمريكي مرتين في الفترات السابقة التي تولى فيها منصب وزير العدل وتناقشا حول إعادة غولن، كما أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو طالبوا نظرائهم الأمريكيين بذلك أكثر من مرة في اللقاءات التي جمعت بينهم.

وأشار بوزداغ إلى اكتمال شروط معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة الخاصة بتبادل المجرمين بين تركيا والولايات المتحدة.

وأضاف أن واشنطن تذرعت بعدم اكتمال الشروط القانونية للاتفاقية إلا أن الجانب التركي أثبت استيفاء تلك الشروط وقدم لواشنطن أدلة كثيرة.

وتابع " واشنطن طلبت منا إرسال الأدلة من أجل عرضها على المحكمة فقمنا بإرسال كل الأدلة المطلوبة إلا أن وزارة العدل الأمريكية لم تقم بعرضه على المحكمة خشية أن تتخذ المحكمة قراراً مخالفاً لرغبة الوزارة.

وانتقد بوزداغ الدعم الذي توفره الولايات المتحدة لفتح الله غولن مشيراً إلى أن تصرفات واشنطن تظهر عدم رغبتها في تسليمه بالرغم من كل الأدلة التي أرسلتها أنقرة.

وشدد بوزداغ على أن تركيا ستواصل كفاحها القانوني من أجل تسليم زعيم التنظيم الإرهابي.

وأوضح بوزداغ أن إصرار واشنطن على عدم تسليم غولن لأنقرة يؤثر سلباً على العلاقات بين البلدين في حين أن تسليمه سيكسب العلاقات زخماً وسيساهم في تطوير التعاون بين البلدين.