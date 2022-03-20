تركيا تدين الهجوم الذي تعرضت له السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ

أدانت وزارة الخارجية التركية، الأحد، الهجوم الذي تعرضت له السعودية اليوم، بطائرات مسيرة وصواريخ.

وجاء في بيان الوزارة: "ندين الهجمات التي استهدفت عدة نقاط في السعودية صباح 20 مارس (آذار) بطائرات دون طيار وصواريخ".

وشدد البيان على رفض "أي هجمات إرهابية من هذا القبيل، تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتتنافى مع القوانين الدولية".

وأكد البيان على تضامن تركيا مع السعودية في مواجهة هذه الهجمات.

وفي وقت سابق الأحد أعلنت وزارة الطاقة السعودية، تعرض منشآت توزيع المنتجات البترولية في جازان ومعمل ينبع للغاز الطبيعي، ومرافق شركة ينبع ساينوبك للتكرير (ياسرف) لهجمات بطائرات مسيرة، ما اعتبرته استهدافا لزعزعة أمن إمدادات الطاقة، وبالتالي الاقتصاد العالمي ككل.