تشاوش أوغلو: نعمل مع موسكو وكييف على وقف إطلاق نار إنساني

قال وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، الأحد، إن بلاده تعمل مع روسيا وأوكرانيا على إرساء وقف إطلاق نار إنساني يتبعه وقف إطلاق نار دائم.

وأكد تشاووش أوغلو في كلمة له خلال فعالية لحزب العدالة والتنمية في ولاية أنطاليا، بذلهم جهودا كبيرة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأوضح أن "تركيا اتخذت موقفا مبدئيا منذ اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، أيدت فيه الحق ووقفت ضد الباطل دون أي تنازلات".

وأشار إلى أن تركيا تتمتع بعلاقات وثيقة مع روسيا في العديد من المجالات، لافتا أن هذه العلاقات لم تحل دون وقوف بلاده إلى جانب الحق.

وذكر تشاوش أوغلو أن بلاده أسست أيضا علاقات وثيقة مع أوكرانيا وصلت إلى درجة سفر مواطني البلدين بالبطاقة الشخصية دون الحاجة لإبراز جواز السفر.

وأضاف: "عندما تصاعد التوتر بين البلدين الجارين بذلنا جهودا كبيرة لتجنب اندلاع صراع ساخن".

ولفت تشاوش أوعلو أن تركيا انتقدت الهجوم الروسي وأبدت تأييدا قويا لوحدة الأراضي الأوكرانية.

وتابع: "الآن هناك حريق إذا لم يتم إخماده فإنه سيؤثر على الجميع، نحن نبذل جهودا كبيرة لإخماد الحريق.. نعمل من أجل وقف إطلاق نار إنساني يتبعه دائم من خلال إجراء محادثات مع الجانبين".

وأوضح أن الطرفين الروسي والأوكراني اقتربا من الاتفاق على المسائل الأساسية، مبينا أنه من الصعب التوصل إلى اتفاق كامل مع استمرار الحرب وموت المدنيين.

وأردف قائلا: "المفاوضات بين الجانبين ما زالت مستمرة، ونحن على تواصل مع الطرفين وندرك تفاصيل المفاوضات لكن لا يمكننا البوح بكامل ما يجري بين وفدي البلدين".

وأكد تشاوش أوعلو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواصل مساعيه الدبلوماسية الرامية لوقف الحرب، عبر التواصل مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولودمير زيلينسكي.

وأضاف أن تركيا تعمل ليل نهار من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة وإنقاذ المدنيين من ويلات الحروب.