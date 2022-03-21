مقرر البرلمان الأوروبي بتركيا: الأجواء مناسبة لتحسين العلاقات بين أنقرة وبروكسل

دعا مقرر البرلمان الأوروبي في تركيا، ناتشو سانشيز آمور، إلى اغتنام الأجواء "الإيجابية" السائدة حاليا بين تركيا والاتحاد الأوروبي من أجل تحسين العلاقات "الخاملة" منذ فترة طويلة بين الجانبين.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للأناضول، الاثنين على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2022 في تركيا.

وتابع آمور: "يجب اغتنام هذه الفترة لتحسين العلاقات، بما فيها العلاقات بين تركيا واليونان"، وأكد على ضرورة إنهاء الجدل الحاصل بين تركيا والاتحاد الأوروبي في الماضي والتركيز على المستقبل.

في سياق آخر، أشاد بموقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المدافع عن وحدة وسيادة الأراضي الأوكرانية ومبادئ القانون الدولي، فيما يتعلق بالهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأعرب المقرر الأوروبي عن سعادته إزاء رؤية تركيا وهي تتبنّى نفس موقف الاتحاد الأوروبي تجاه الأزمة الأوكرانية.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".