أردوغان يستقبل رئيس الوزراء الهولندي في أنقرة

استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

ورافقت فرقة الخيالة سيارة رئيس الوزراء الهولندي حتى الباب الرئيسي للمجمع الرئاسي، حيث كان الرئيس أردوغان في استقباله.

وبعد وصول أردوغان وروته إلى منصة البروتوكول، عزف النشيدان الوطنيان التركي والهولندي وأطلقت المدفعية 21 طلقة، ترحيبا بالضيف.

وحيّا روته حرس الشرف، ثم توجه أردوغان ورئيس الوزراء الهولندي لالتقاط صور أمام علمي بلديهما، وانتقلا عقب ذلك لعقد لقاء ثنائي وآخر على مستوى الوفود.

ومن المرتقب أن يعقد الرئيس أردوغان وروته، مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب اللقاء.

وحضر مراسم الاستقبال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين الطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ووالي أنقرة واصب شاهين وعدد من المسؤولين الأتراك.

وفي وقت سابق، أجرى رئيس الوزراء الهولندي، زيارة إلى ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في العاصمة أنقرة.

ووضع روته إكليلا من الزهور على ضريح أتاتورك، ووقف دقيقة صمت إجلالا، ليلتقط لاحقا صورة تذكارية.