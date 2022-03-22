أقار: تركيا تبذل جهوداً كبيرة لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول الأوكرانية

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، أن بلاده تتابع عن كثب مجريات الأحداث في مدينة ماريوبول الأوكرانية، وتبذل جهودا كبيرا لإجلاء المدنيين منها بأسرع وقت ممكن.

وأوضح أقار في كلمة خلال لقائه مع عدد من ضباط البحرية التركية بولاية قوجة إيلي التركية، أن أنقرة تواصل لقاءاتها مع الجانبين الروسي والأوكراني لإحلال وقف إطلاق نار دائم.

وتابع قائلا: "روسيا وأوكرانيا جارتان لنا من البحر، ولدينا علاقات مع الدولتين، ويجب أن تتوقف هذه الحرب في أسرع وقت ممكن ويحل الأمن والسلام في المنطقة".

وأكد أن تركيا قامت بما يلزم من أجل تهدئة الوضع بين الطرفين، مبينا أن مساعي تركيا من أجل إجلاء المدنيين من مناطق الاشتباكات مستمرة.

والأحد الماضي أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها ستضمن خروجا آمنا من مدينة ماريوبول، والحفاظ على حياة جميع الذين يلقون أسلحتهم.