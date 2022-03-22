تركيا تشارك في معرض الأقمار الصناعية 2022 بالولايات المتحدة

تشارك تركيا في معرض الأقمار الصناعية (ستلايت 2022) بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عبر 3 شركات رائدة.

ويقام المعرض الذي يجمع أكبر مصنعي ومشغلي الأقمار الصناعية في العالم، في الفترة من 22 إلى 24 مارس/آذار الحالي.

وتشارك تركيا في (ستلايت 2022)، أكبر معرض للأقمار الصناعية حول العالم، عبر 3 شركات هي: توساش للصناعات الجوية والفضائية وتوركسات للأقمار الصناعية، وبروفن لخدمات الأقمار الصناعية.

وأقامت الشركات التركية المشاركة في المعرض، مساء الإثنين، حفل استقبال في مبنى السفارة التركية بواشنطن.

وفي كلمة له خلال الحفل، أكد السفير التركي حسن مراد مرجان على أهمية تكنولوجيا الأقمار الصناعية.

وأشار إلى أن التعاون والحوار بين الشركات التركية في إطار المعرض سيؤدي إلى تطوير تكنولوجيا الأقمار الصناعية.

من جهته، قال المدير العام لتوركسات حسن حسين أرتوك إنهم يجتمعون في واشنطن سنويا لمناقشة جميع التطورات المتعلقة بصناعة الفضاء.