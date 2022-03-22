صويلو: تركيا استقبلت 58 ألف أوكراني منذ بدء الحرب

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، عن استقبال تركيا 58 ألف أوكراني منذ بدء التدخل العسكري أواخر فبراير/ شباط الماضي.

جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني مباشر على قناة محلية، مساء الإثنين.

وأوضح أن تركيا كانت من أوائل الدول التي سارعت لتقديم المساعدات الإنسانية للفارين من الحرب.

وأضاف أن إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) أرسلت حتى الآن 51 شاحنة محملة بالمساعدات.

وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان، الإثنين، أن 3 ملايين و489 ألفا و644 لاجئا عبروا من أوكرانيا إلى بلدان الجوار بين 24 فبراير/شباط و20 مارس/آذار، أكثر من نصفهم توجهوا نحو بولندا.

وعلى صعيد آخر، أشار صويلو إلى أن المنظمات الإرهابية لجأت إلى أساليب جديدة لزعزعة السلام داخل البلاد من خلال تهريب الذخائر والمتفجرات وعناصرها إلى تركيا.

أعلن صويلو ضبط فرق الأمن في ولاية هكاري (جنوب شرق) 52.5 كيلو غراما متفجرات على متن سيارة تعود لشرطي.

وأوضح أن فرق الأمن أحبطت 15 عملية مماثلة منذ مطلع العام الحالي.