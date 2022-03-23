أردوغان يتوجه إلى بروكسل للمشاركة في القمة الطارئة للناتو

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في القمة الطارئة لزعماء دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وغادر أردوغان مطار أسنبوغا في أنقرة الساعة 20.30 بالتوقيت المحلي (ت.غ+3)، وكان في وداعه والي العاصمة واصب شاهين إلى جانب مسؤولين آخرين.

ويرافق الرئيس التركي كل من عقيلته أمينة أردوغان ووزيري الخارجية مولود تشاووش أوغلو والدفاع خلوصي أكار ومتحدث حزب العدالة والتنمية عمر جليك ورئيس البعثة التركية في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو عثمان أشقين باك ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.

ومن المقرر أن يعقد أردوغان على هامش القمة لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين.

تجدر الإشارة أنه خلال القمة ستتم مناقشة الحرب الروسية الأوكرانية واستعراض التدابير الرامية إلى تعزيز قدرات الردع والدفاع لحلف الناتو.

كما سيجري تبادل وجهات النظر حول الخطوات والقرارات التي سيتم اتخاذها لتحديد شكل مستقبل الحلف بينما يتجه الناتو لعقد قمة مدريد في حزيران/ يونيو المقبل.