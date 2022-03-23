بدء سريان اتفاقية تبادل المعلومات المالية بين تركيا والإمارات

بدء تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا والإمارات الخاصة بتبادل المعلومات المالية في سياق مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في قرار نشرته الجريدة الرسمية التركية، الأربعاء.

وبموجب المذكرة ستتشارك وحدات الاستخبارات المالية بحرية أكبر للمعلومات المتاحة عن غسيل الأموال والجرائم ذات الصلة وتمويل الإرهاب.

يشار أن مذكرة التفاهم المذكورة وقعها رئيس مجلس التقصي في الجرائم المالية بوزارة الخزانة والمالية التركية خير الدين قورت، ومن الجانب الإماراتي علي فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية في البنك المركزي الإماراتي، خلال زيارة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.