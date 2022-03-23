منتجات تركية في معرض الأقمار الصناعية ستلايت 2022 بواشنطن

تعرض الشركات التركية العاملة في مجال الأقمار الصناعية منتجاتها في معرض الأقمار الصناعية "ستلايت 2022" الذي تحتضنه العاصمة الأمريكية واشنطن.

ويقام المعرض الذي يجمع أكبر مصنعي ومشغلي الأقمار الصناعية في العالم، في الفترة من 22 إلى 24 مارس/آذار الحالي.

وتشارك تركيا في "ستلايت 2022"، أكبر معرض للأقمار الصناعية حول العالم، عبر 3 شركات هي: "توساش" للصناعات الجوية والفضائية و"توركسات" للأقمار الصناعية، و"بروفن" لخدمات الأقمار الصناعية.

وتقدم الشركات التركية منتجاتها وقدراتها في تقنيات الأقمار الصناعية عبر منصاتها في الجناح التركي من المعرض الذي يستمر حتى الخميس.

وتهدف الشركات التركية للحصول على نصيب أكبر من القطاع من خلال الحلول التي طورتها.