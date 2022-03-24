أردوغان أمام الناتو: لا حظر أسلحة بين الحلفاء

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى رفع كافة أشكال حظر توريد السلاح والمنتجات الدفاعية عن تركيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، في ختام القمة الاستثنائية لحلف "الناتو" بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال أردوغان: إن تركيا ستواصل تقديم المساهمة اللازمة في إجراءات الردع والدفاع لحلف الناتو وفق مبدأ التضامن، معربا عن توقعاته التعامل بالمثل من جانب الحلفاء.

وأضاف "من مصلحتنا المشتركة إزالة القيود المفروضة من بعض حلفائنا على الصناعات الدفاعية التركية".

وتابع: "لا مبرر منطقي للعقبات التي تواجهها الصناعات الدفاعية التركية رغم النجاحات التي حققتها في هذا المجال".

وأردف: "الحظر السري أو العلني بين الحلفاء، يجب ألا يكون مطروحا على جدول أعمالنا، ناهيك عن تطبيقها، لقد شاطرت القادة تطلعاتنا بشأن هذه القضية".

في سياق أخر، قال أردوغان إن جميع الأزمات التي شهدها العالم مؤخرا، بدءا من سوريا مرورا بليبيا واليمن وصولا إلى الحرب الأخيرة في أوكرانيا، أظهرت المشاكل الناجمة عن الهيكل غير العادل للنظام العالمي.

وأضاف إنه لا مفر من إخضاع هيكل الأمن العالمي لإصلاح كبير وخاصة مجلس الأمن الدولي.

وفيما يتعلق بقمة الناتو الاستثنائية، أشار إلى أن اجتماع اليوم يشكل معلما مهما في العملية المفضية إلى قمة الناتو المزمع انعقادها بالعاصمة الإسبانية مدريد خلال يونيو/ حزيران المقبل.

وأضاف أن قمة الناتو في مدريد ستشكل مستقبل الحلف، ومن المخطط أن تتخذ فيها قرارات مهمة تتعلق بالسنوات المقبلة للحلف.

وأردف "لا شك أن المفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف الناتو سيبرز في هذه القرارات، وستقدم تركيا مساهماتها حول مستقبل الحلف".