أردوغان يتفق مع ماكرون على مواصلة التعاون الوثيق بين بلديهما

أكدت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اتفقا على مواصلة التعاون الوثيق بين بلديهما الحليفين في الناتو، في ظل استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا.

جاء ذلك في بيان صادر عن قصر الإليزيه، الخميس، حول لقاء الرئيسين التركي والفرنسي على هامش القمة الطارئة لزعماء حلف شمال الأطلسي "ناتو" في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأوضح البيان أن الزعيمين تناولا خلال اللقاء الوضع الإنساني المتدهور في أوكرانيا ومدينة ماريوبول على وجه الخصوص.

وأكدا على ضرورة استخدام كافة الوسائل الدبلوماسية لوقف فوري لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.

وذكر البيان أن الزعيمين أكدا استعداد بلديهما لدعم المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بمجرد تنفيذ وقف إطلاق النار.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".

كما أشار البيان إلى أن ماكرون وأردوغان تناولا خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في منطقة جنوبي القوقاز.

وأشار إلى أن ماكرون أبلغ نظيره التركي رغبته في إيجاد حل سياسي دائم للأزمة بين أذربيجان وأرمينيا في نطاق مجموعة مينسك.

وأضاف البيان أن ماكرون أعرب عن ارتياحه للجهود المبذولة لتطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا.