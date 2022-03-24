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أردوغان يلتقي قادة الناتو على هامش القمة الطارئة في بروكسل

ديلي صباح
بروكسل
نشر في 24.03.2022 11:53
الرئيس التركي ونظيره الفرنسي وكالة الأنباء الفرنسية الرئيس التركي ونظيره الفرنسي (وكالة الأنباء الفرنسية)

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وعقد الزعيمان اللقاء في مقر حلف شمال الأطلسي على هامش القمة الطارئة لرؤساء حكومات ودول الناتو، التي انطلقت الخميس.

وأفادت مصادر صحفية أن اللقاء جرى بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام.

ويرافق الرئيس التركي كل من عقيلته أمينة أردوغان ووزيري الخارجية مولود تشاووش أوغلو والدفاع خلوصي أكار ومتحدث حزب العدالة والتنمية عمر جليك ورئيس البعثة التركية في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو عثمان أشقين باك ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.

يذكر أنه ستتم مناقشة الحرب الروسية الأوكرانية واستعراض التدابير الرامية إلى تعزيز قدرات الردع والدفاع لحلف الناتو.

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