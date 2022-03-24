إطلاق عملية أمنية بولاية مرسين ضد تنظيم داعش الإرهابي

أطلقت مديرية الأمن في ولاية مرسين جنوبي تركيا عملية للقبض على أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي فجر الخميس.

وقالت مصادر صحفية إن فرقًا تابعة لفرع مكافحة الإرهاب في مرسين داهمت عدة أماكن في أوقات متزامنة، للقبض على 14 مشتبهًا.

وتأتي العملية في إطار قرار قضائي للكشف عن أنشطة التنظيم والقبض على الأشخاص الذين يعملون لصالحه ويوفرون له الدعم المالي.

واتخذت شرطة العمليات الخاصة تدابير مشددة في الأماكن التي شملتها العملية الأمنية، وخاصة عند مداخل ومخارج الأزقة المحددة.

وذكرت مصادر أمنية أن الفرق المشاركة في العملية ألقت القبض على مشتبه واحد، وتواصل أعمالها للقبض على الآخرين.