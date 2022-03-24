تركيا تدعو الحكومة الأفغانية للسماح للفتيات بمواصلة تعليمهن

دعت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، الحكومة الأفغانية المؤقتة لرفع القيود المفروضة على تعليم الفتيات في المرحلة الثانوية، والسماح لهن بمواصلة تعليمهن.

وأعربت الخارجية في بيان، عن أسفها لاستمرار القيود المفروضة على تعليم الفتيات في المرحلة الثانوية مع بدء الفصل الدراسي الجديد في أفغانستان.

وقالت إن الغالبية العظمى من الشعب الأفغاني تتطلع لمواصلة كافة الطلاب بمن فيهم الفتيات لتعليمهم في الفصل الدراسي الجديد.

وأضافت: "ندعو الحكومة الأفغانية المؤقتة من أجل مصلحة الشعب الأفغاني في المقام الأول إلى السماح في أسرع وقت وبشكل شامل للفتيات من جميع الأعمار بمواصلة تعليمهن".

وأكدت أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الأفغاني في هذه الأيام العصيبة.

وفي وقت متأخر مساء الثلاثاء، اتخذت حركة طالبان في أفغانستان قرارا مفاجئا نص على إعادة إغلاق مدارس الفتيات الثانوية، خلافا لبيان أصدرته وزارة التعليم، في وقت سابق الأسبوع الجاري، دعت فيه جميع الطلاب، على اختلاف جنسهم، لارتياد المدارس.