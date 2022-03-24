جونسون: مسيّرة بيرقدار من أهم مساهمات تركيا في دعم أوكرانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، إن طائرات "بيرقدار تي بي 2" المسيّرة، واحدة من أهم مساهمات تركيا ذات القيمة الكبيرة في دعم أوكرانيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده جونسون، عقب قمة قادة دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأشار جونسون إلى أن بريطانيا ستعمل مع الحلفاء الذين تتشاطر معهم الرأي حيال زيادة مساعدات الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا.

وقال "لقد أعلنت اليوم أن بريطانيا سترسل 6 آلاف صاروخ إضافي (إلى أوكرانيا)، وعبر رفع مساعدات (الأسلحة) الفتاكة إلى أكثر من الضعف سنخصص تمويلا بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني للقوات المسلحة الأوكرانية".

وخلال المؤتمر وجّه أحد الصحفيين سؤالا إلى جونسون عن نوعية الدعم البريطاني والتركي إلى أوكرانيا، بصفتهما بلدين صديقين لأوكرانيا، على ضوء لقاءئه الرئيس رجب طيب أردوغان خلال قمة الناتو.

وقال جونسون في معرض رده على السؤال "أعتقد أن (مسيّرات بيرقدار) تي بي 2، واحدة من أهم المساهمات التي قدمتها تركيا في الوقت الحالي (لدعم أوكرانيا)، والتي أعتقد أنها ذات قيمة كبيرة".

وأضاف "وفيما يتعلق بالدعم البريطاني، أنا متأكد من أنك رأيت ما تقدمه بريطانيا، ومساعدة الأوكرانيين على فهم استخدام منظومات دفاعاتنا الجوية".

ويمكن لطائرة "بيرقدار تي بي 2" (Bayraktar TB2) التحليق حتى ارتفاع 40 ألف قدم، والطيران 24 ساعة متواصلة، وبقدرة استيعابية تبلغ 1350 كلغم، كما تتمتع بميزة الاستطلاع الليلي وإمكانية إجراء مهام المراقبة والاستكشاف والتدمير الآني للأهداف.

ومسيرات "بيرقدار تي بي 2" من إنتاج شركة "بايكار" التركية، وهي شركة تعمل في مجال الدفاع والطيران منذ 1984، وتعد أحد مصنعي الطائرات غير المأهولة القلائل في العالم.

وتُستخدم الطائرة "بيرقدار تي بي 2" حاليا من قبل الجيش وقوات حرس الحدود والأمن وجهاز الاستخبارات في تركيا، إلى جانب استخدامها في بلدان أخرى مثل أذربيجان، وقطر، وأوكرانيا، وبولندا.

وشدد جونسون على ضرورة دعم أوكرانيا على المدى الطويل لتعزيز الحرية والديمقراطية في هذا البلد.

وقال إن "الرسالة التي سيتلقاها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بأن أوكرانيا ليست وحيدة، ونقف إلى جانب سكان كييف وماريوبول، ولفيف، ودونيتسك (الأوكرانية)".

ونفى جونسون وصف متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، له بالمعادي لروسيا، مضيفا أنه يتعاطف مع الشعب الروسي.