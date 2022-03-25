أردوغان: رئيس الوزراء الإسرائيلي قد يجري زيارة لتركيا قريباً

كشف الرئيس رجب طيب أردوغان عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ربما يجري زيارة إلى تركيا قريباً.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، بالطائرة خلال عودته إلى تركيا، بعد مشاركته بالقمة الطارئة لزعماء دول حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأوضح أردوغان، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي قد يزور تركيا ومع هذه الزيارة يمكن إطلاق مرحلة جديدة في العلاقات التركية الإسرائيلية".

وأردف الرئيس التركي: "قد يصبح ملف الغاز الطبيعي من أهم الخطوات المشتركة التي سنتخذها في علاقاتنا مع إسرائيل".

وأعرب أردوغان عن اعتقاده بأن تكون للمرحلة الجديدة للعلاقات التركية الإسرائيلية انعكاسات إيجابية على القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أنه سيوفد وزير الخارجية ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركيين إلى إسرائيل بعد تحديد الطرفين موعد الزيارة لإجراء تقييم مسألة العلاقات الثنائية وموضوع الغاز الطبيعي.

ولفت إلى أن العديد من زعماء العالم أجروا زيارات إلى تركيا مؤخرا، و أن زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى بلاده كانت واحدة من أهم تلك الزيارات.