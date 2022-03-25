القمر الصناعي التركي "توركسات 5 بي" يستعد لدخول الخدمة بحلول الصيف المقبل

قال المدير العام لشركة توركسات للأقمار الصناعية التركية، حسن حسين أرتوك، إن القمر الصناعي توركسات 5 بي سيدخل الخدمة بحلول الصيف المقبل، وإنه سيوفر خدمات الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض وخدمة الإنترنت لتركيا ومناطق الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف أنهم أجروا محادثات مع العديد من الشركات والدول الراغبة في الاستفادة من خدمات القمر الصناعي توركسات 5 بي.

وتهدف توركسات إلى أن تكون أحد الشركات الرائدة في العالم في مجال الأقمار الصناعية، وتعرض منتجاتها وخدمتها حاليا في معرض الأقمار الصناعية الدولي Satellite 2022 الذي يقام بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وعلى هامش المعرض، ستجري توركسات محادثات حول منتجاتها المحلية وقمر الاتصالات من الجيل الخامس "توركسات 5 إيه" الذي دخل الخدمة بالفعل العام الماضي، بالإضافة إلى القمر "توركسات 5 بي" الذي يعد أقوى قمر صناعي تركي.

كما تخطط إلى زيادة فعاليتها في الأسواق المستهدفة خاصة بمنتجاتها المحلية والوطنية، والانفتاح على أسواق جديدة بمشروعات جديدة.

توركسات 5 بي يصل مداره في مايو القادم:

وعلى هامش معرض الأقمار الصناعية ستالايت 2022 بواشنطن، تحدث أرتوك المدير العام لشركة توركسات عن منتجات الشركة في المعرض، وجهودها فيما يتعلق بالأقمار الصناعية.

وأكد أرتوك على أهمية المعرض الذي يشارك فيه عدد كبير من المختصين في قطاع الأقمار الصناعية والفضاء من كل أنحاء العالم، مشيراً إلى أنهم شاركوا في المعرض مع شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية (توساش) ومجموعة Profen لتقنيات الاتصالات والأقمار الصناعية.

وأضاف أنهم سيركزون في المعرض على التعريف بالقمر الصناعي توركسات 5 بي بشكل أساسي وسيعقدون لقاءات ومباحثات مع العملاء.

وأشار إلى أن "توركسات 5 بي" يواصل حالياً مناوراته المدارية، وسيصل إلى مدار 42 درجة شرقًا، في نهاية شهر مايو/ آيار القادم، وسيدخل الخدمة في منتصف شهر يوليو/ تموز المقبل بعد انتهاء الاختبارات اللازمة.

- توركسات 5 بي يقدم خدماته لتركيا والمنطقة:

وذكر أرتوك أن القمر الصناعي توركسات 5 إيه، دخل الخدمة في العام الماضي، وأنهم يواصلون أنشطتهم المتعلقة به، علما أنه يعمل عبر نطاق الترددات Ka-Bant في مدار 31 درجة شرقاً.

وقال أرتوك: إن نطاق خدمات القمر ستغطي مناطق الخليج العربي وإفريقيا والدول المجاورة لتركيا، ويعمل على نطاق التردد الجديد المعروف باسم KU.

وسيوفر سعة إرسال بيانات تفوق 55 جيجابيت في الثانية، وتبلغ سرعته وكفاءته على نقل البيانات 15 ضعفا قدرة القمر التركي توركسات 4 بي الذي يعمل عبر نطاق الترددات.

وأوضح أرتوك أنهم أجروا العديد من اللقاءات والمباحثات مع شركات خدمات الاتصالات والأقمار الصناعية من الشرق الأوسط وإفريقيا الراغبة في الاستفادة من خدمات توركسات 5 بي.

بحث إمكانية التعاون مع "ستار لينك":

ولفت إلى زيادة عدد الشركات المنتجة للأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض حول العالم، وأن شركة توركسات تجري لقاءات مع عدد من هذه الشركات لبحث إمكانات التعاون بينها مثل شركة ستار لينك وشركة وان ويب.

وأفاد أن شركة توركسات تعد مشغل أقمار صناعية إقليمي، إلا أنها تهدف أن تكون شركة عالمية، ولذلك تجري مباحثات مع العديد من الشركات العالمية الكبرى في المجال حول تسويق قدراتهم وخدماتهم التي يقدمونها عبر الأقمار الصناعية.

أول قمر صناعي وطني للاتصالات في 2023:

ونوه أرتوك بأن مراحل إنتاج القمر الصناعي المحلي توركسات 6 إيه مستمرة في أنقرة، وأنهم يستعدون لإطلاقه في النصف الأول من العام القادم، مشيراً إلى أنهم وقعوا اتفاقاً مع شركة سبيس إكس الأمريكية لتتولى مهمة الإطلاق.

وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أطلق القمر الصناعي التركي "توركسات 5 بي"، إلى الفضاء بنجاح من قاعدة كاب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية.

و"توركسات 5 بي" هو أقوى قمر صناعي تركي للاتصالات من حيث قدراته العالية وحمولته المفيدة، وأطلق إلى الفضاء على متن صاروخ فالكون 9 تابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية.