وزارة الخارجية التركية ترحب بإعلان الهدنة الإنسانية في إثيوبيا

أصدرت وزارة الخارجية التركية بياناً رحبت فيه بقرار الحكومة الإثيوبية إعلان هدنة إنسانية في البلاد.

وقال البيان الصادر الجمعة، "نعتبر إعلان وقف إطلاق النار خطوة في الاتجاه الصحيح من حيث إيجاد حل للصراع ، ونتوقع أن يفضي إلى سلام دائم".

وأعربت الوزارة عن أملها في أن تصل المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي وجميع المناطق المحتاجة دون انقطاع.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية الخميس عن وقف إطلاق النار من جانب واحد في إقليم تيغراي لتقديم إغاثة سريعة للنازحين والمتضررين من الصراع الداخلي.

اندلعت حرب أهلية في إثيوبيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد القوات الفيدرالية إلى تيغراي للسيطرة على السلطات المحلية المنبثقة من "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" بعد اتهامها بمهاجمة ثكنات للجيش الإثيوبي.

وبرر آبي أحمد الخطوة بأن قوات الجبهة هاجمت معسكرات للجيش الفيدرالي، وتعهد بتحقيق نصر سريع.

وتسبب هذا النزاع المستمر منذ أكثر من 16 شهرا في أزمة إنسانية حادة، إذ أعلن برنامج الأغذية العالمي في يناير/ كانون الثاني الماضي أن 9 ملايين شخص في تيغراي يحتاجون إلى مساعدات غذائية، في وقت تجد فيه الأمم المتحدة صعوبات في تمويل وإيصال المساعدات لهم.