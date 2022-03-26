السفير الألماني بأنقرة يشيد بمساهمات تركيا في الناتو وموقفها من الحرب في أوكرانيا

أشاد السفير الألماني لدى أنقرة يورغين شولتز بالدور التركي في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والمساهمات التي تقدمها للحلف.

وأضاف يورغين شولتز في تصريحات الأناضول أن تركيا عضو مهم في حلف الناتو منذ 70 عاماً وتقدم مساهمات كبيرة لقوات الحلف التي تشارك في مهام متعددة في أماكن مختلفة في العالم.

وحول الموقف التركي من الأزمة الأوكرانية الروسية قال شولتز إن تركيا أعلنت موقفها بكل صراحة بتأكيدها على دعمها وحدة التراب الأوكراني كما وصفت الهجمات الروسية على أوكرانيا بأنها غير قانونية.

وأوضح أن تركيا لعبت دوراً مؤثراً في إعداد قرار بالأمم المتحدة يدين الاعتداء الروسي على أوكرانيا، مشيراً إلى أن وقامت 141 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا ولم يدعمها غير أربع دول فقط هي سوريا وكوريا الشمالية وبيلاروسيا وأريتريا.



وأشاد شولتز بالعلاقات الألمانية التركية واصفا إياها بأنها علاقات غريقة لها جذور تاريخية.

وأضاف أن زيارة المستشار الألماني لتركيا كانت من أوائل زياراته الخارجية ما يعبر عن أهمية تركيا بالنسبة لألمانيا.



وأعرب عن رغبته في تطور العلاقات أكثر بين برلين وأنقرة.

وفيما بخص الهجوم الروسي على أوكرانيا قال شولتز إن روسيا لم تهاجم أوكرانيا فقط بل اعتدت على القوانين الدولية أيضاً.

وأشار إلى أن ألمانيا قدمت دعماً إنسانياً كبيراً لأوكرانيا إضافة إلى الدعم العسكري الذي شمل 2500 صاروخ ستريلا مضاد للطائرات و1000 صاروخ مضاد للدبابات و500 صاروخ ستينغر.