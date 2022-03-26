تركيا تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية على السعودية

جددت تركيا تضامنها مع السعودية للاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها، مدينةً بشدة الهجمات على المملكة.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إنها تدين الاعتداءات على مواقع مدنية بالسعودية أمس الجمعة بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ.

وأكدت على "ضرورة وقف هذا النوع من الهجمات الإرهابية التي تستهدف الأمن والاستقرار في المنطقة بالسرعة القصوى".

وجددت الخارجية تضامنها مع السعودية، والتزامها بأمن منطقة الخليج.

وكان المتحدث العسكري لجماعة الحوثي يحيى سريع، تبنى الجمعة استهدافهم مواقع في الرياض وجدة وجيزان بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ.

والجمعة، أعلن التحالف العربي في اليمن تعرض السعودية لـ 16 "هجوما عدائيا"، لافتا إلى أنه يمارس "ضبط النفس" لإنجاح المشاورات التي تقودها الأمم المتحدة بهدف إنهاء الأزمة بالبلاد.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.