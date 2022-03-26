على هامش منتدى الدوحة.. سلسلة لقاءات مثمرة يجريها تشاوش أوغلو

أجرى وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، سلسلة من اللقاءات في العاصمة القطرية الدوحة في إطار مشاركته في "منتدى الدوحة" العشرين.

وقال تشاوش أوغلو في تغريدة السبت، "أجريت في الدوحة لقاءات مع نظرائي الإثيوبي (رضوان حسين) والجزائري (رمطان لعمامرة) والسريلانكي (غاميني لاكشمان بيريس) ونائبة وزير خارجية أوكرانيا (أمينة جباروفا)".

وفي وقت سابق السبت، انطلقت النسخة العشرين من منتدى الدوحة، وتستمر يومين.

وانطلق منتدى الدوحة عام 2000 ليكون منصة حوار عالمية تجمع قادة الرأي وصناع السياسات حول العالم لطرح حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق، وهو يجمع صانعي السياسات، ورؤساء الحكومات والدول، وممثلي القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية.