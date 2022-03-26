وزير الدفاع التركي يعلن إبطال مفعول لغم قديم في مضيق البسفور

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، إبطال فرق قوات الدفاع تحت الماء (SAS) مفعول لغم قديم عثر عليه في مضيق البوسفور بإسطنبول.

وأجرى أقار السبت، زيارة تفقدية لقيادة القوات القطرية التركية المشتركة بالدوحة في إطار زيارة رسمية يجريها إلى العاصمة القطرية.

وفي تصريحات عقب الزيارة التفقدية، أوضح أقار أن الفرق انتقلت إلى الموقع على وجه السرعة بعد أن رصدت سفينة تجارية جسما يشبه لغما قبالة سواحل مضيق البوسفور خلال ساعات الصباح.

وأضاف أن الفرق تأكدت أن الجسم المشبوه هو لغم قديم وعقب ذلك أبطلت مفعوله.

وأشار إلى تواصلهم مع السلطات الروسية والأوكرانية بخصوص الموضوع موضحا أن التنسيق بينهم مستمرا.

وأضاف أقار أنه تم إنشاء التنسيق اللازم مع عناصر القوات البحرية وخفر السواحل والمؤسسات والمنظمات الأخرى ذات الصلة من أجل ضمان استمرار آمن للملاحة البحرية.

واختتم بالقول: "تم اتخاذ التدابير اللازمة. حركة المرور البحري مستمرة بأمان. قواتنا البحرية تواصل عملها بحذر".

من جهتها، أعلنت المديرية العامة للسلامة الساحلية التابعة لوزارة النقل والبنية التحتية، في بيان، عن فتح مضيق البوسفور أمام ملاحة السفن في كلا الاتجاهين، بعد ساعات من تعليقها لأسباب أمنية.