أردوغان وبوتين يتفقان على استضافة إسطنبول مفاوضات روسية-أوكرانية

اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على استضافة مدينة إسطنبول الاجتماع المقبل لمفاوضات الوفدين الروسي والأوكراني.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، الأحد، حسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان وبوتين تناولا خلال المكالمة الهاتفية آخر المستجدات المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية ومسيرة المفاوضات بين الطرفين.

وأضاف البيان أن أردوغان شدد على ضرورة وقف إطلاق النار وإحلال السلام وتحسين الوضع الإنساني بالمنطقة في أقرب وقت ممكن.

وأكد أردوغان أن تركيا ستستمر في تقديم كافة الإسهامات من أجل تحقيق وقف إطلاق النار والسلام بين الطرفين.