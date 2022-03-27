استقبال 159 يتمياً أوكرانيا في أنطاليا التركية

استقبلت ولاية أنطاليا التركية 159طفلا من دور الأيتام في أوكرانيا، ضمن حملة لإنقاذ أطفال أيتام من الحرب.

ويشرف على الحملة وزارات الخارجية والداخلية والأسرة والخدمات الاجتماعية في تركيا وتتضمن القافلة الأولى 185 شخصا بينهم 159 طفلا يتيما و26 من القائمين على دور الأيتام.

وكان في استقبال الأطفال الأيتام بمطار أنطاليا السفير الأوكراني في أنقرة، الأحد، فاسيلي بودنار وعقيلته كاترينا بودنار والقنصل الأوكراني في أنطاليا أمير روستاموف.

والسبت، أعلنت السلطات الأوكرانية، مقتل 136 طفلا وإصابة 200، في الهجمات الروسية منذ بدء التدخل العسكري في البلاد اعتبارا من 24 فبراير/ شباط، حيث أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.