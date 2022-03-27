رئيس إدارة الهجرة في تركيا: 500 ألف لاجئ سوري عادوا طواعية إلى المناطق الآمنة ببلادهم

قال صواش أونلو رئيس إدارة الهجرة في وزارة الداخلية التركية إن حوالي 500 ألف لاجئ سوري عادوا طواعية بكامل إرادتهم إلى المناطق الآمنة في الشمال السوري بعد تشكل البيئة المناسبة والآمنة لعودتهم بفضل الجهود التركية.

وفي كلمة ألقاها في جلسة "دور المجتمع الدولي في إدارة تدفقات اللاجئين: سوريا وما بعدها" في منتدى الدوحة 2022، قال أونلو، السبت: تركيا أعدت بيئة آمنة في شمال سوريا حتى يتمكن السوريون من العودة إلى منازلهم بأمان.

وأضاف: "بفضل ذلك تمكن 500 ألف سوري من العودة طوعا إلى بلادهم. نوفر أجواء مناسبة في سوريا ونضمن عودة اللاجئين إلى ديارهم".

وبين أن تركيا تستضيف 3.7 ملايين لاجئ سوري بالإضافة إلى 300 ألف لاجئ من مختلف دول العالم.

وأشار صواش إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان يؤكد في كل فرصة على ضرورة إنشاء مناطق آمنة في شمال إلا أن المجتمع الدولي في تلك الفترة لم يدعم ذلك، كما ان اتفاق الهجرة الذي أبرمته أنقرة مع الاتحاد الأوروبي في 18 مارس/ آذار عام 2016 كان ينص على أن يدعم الاتحاد الأوروبي تحسين الأوضاع الإنسانية التي ستنشئها تركيا في المناطق في شمال سوريا إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بتعهداته بخصوص الاتفاق وقامت تركيا بإنشاء هذه المناطق بإمكاناتها الخاصة ووفرت البيئة الآمنة والمناسبة لعودة الراغبين من اللاجئين السوريين.

وحول أزمة اللاجئين في العالم، قال أونلو: "قبل كل شيء ينبغي الوصول إلى جذور المشاكل، زيادة التضامن الدولي من أجل تقليل المشاكل إلى الحد الأدنى".

وفي وقت سابق السبت، انطلقت أعمال النسخة العشرين من منتدى الدوحة، وتستمر يومين.

وأنشأ منتدى الدوحة عام 2000، ليكون منصة حوار عالمية تجمع قادة الرأي وصناع السياسات حول العالم لطرح حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق، وهو يجمع صانعي السياسات، ورؤساء الحكومات والدول، وممثلي القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية.