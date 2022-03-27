وزير الدفاع التركي: نواصل جهودنا للتوصل لحل للحرب في أوكرانيا

أكد وزير الدفاع خلوصي أقار أن تركيا تواصل جهودها للتوصل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا في أقرب وقت.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأحد، خلال زيارة إلى مقر قيادة القوات المشتركة التركية القطرية بالدوحة.

وأوضح أقار أن تركيا وعلى رأسها الرئيس رجب طيب أردوغان بذلت قصارى جهدها لوقف النزاع بين روسيا وأوكرانيا وضمان وقف إطلاق النار وإجلاء المدنيين الأبرياء.

وأشاد وزير الدفاع التركي بالعلاقات التركية القطرية، مشيرا أنها تستند على قيم وتاريخ مشترك، وأن التعاون العسكري رفع إلى مستويات متقدمة للغاية.

وحول الوضع في شرق المتوسط، أوضح أقار أن تركيا تؤيد حل الخلافات في إطار القانون الدولي من خلال الحوار والطرق السلمية.

وأضاف أن القوات المسلحة التركية ستواصل القيام بكل ما هو ضروري لحماية سيادة تركيا واستقلالها وحقوقها ومصالحها.