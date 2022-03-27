32 شركة من الصناعات الدفاعية التركية تشارك في معرض آسيا لخدمات الدفاع والأمن

تتحضر 32 من شركات الصناعات الدفاعية التركية للمشاركة في معرض ومؤتمر آسيا لخدمات الدفاع والأمن DSA 2022، الذي تنطق فعالياته الإثنين في العاصمة الماليزية كوالالمبور على مدى 4 أيام.

وسيكون المعرض فرصة للشركات التركية للترويج والتعاون مع ماليزيا والمنطقة وخلق سوق لها.

وقدمت تركيا مشاركة كبيرة في المعرض الذي يقام كل عامين مرة منذ عام 1996.

وخلال مشاركتها في المعرض، ستقوم الشركات التركية بالترويج للأنظمة البحرية، والمركبات المسيرة البحرية منها والجوية، ومنصات المركبات العسكرية المدرعة، وأنظمة الأسلحة، والأنظمة الإلكترونية، والذخيرة، وأجهزة المحاكاة، ومنتجات الدعم اللوجستي التي تنتجها تلك الشركات.

وماليزيا من بين الدول الاستراتيجية في جنوب شرق آسيا، وتربطها مع تركيا علاقة تعاون ثنائية في مختلف المجالات وخاصة الصناعات الدفاعية.