أردوغان يلتقي الوفدين الروسي والأوكراني قبيل لقائهم بإسطنبول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيلتقي الوفدين الروسي والأوكراني قبيل لقائهم المقرر غداً في إسطنبول.

جاء ذلك خلال كلمة له عقب اجتماع الحكومة، الاثنين، بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان أن الاتصالات الهاتفية مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي مستمرة و"تسير في اتجاه إيجابي".

وأشار إلى أن تركيا الدولة الوحيدة تقريبًا التي بذلت جهودًا صادقة من أجل حل الأزمة المستمرة بين أوكرانيا وروسيا منذ عام 2014 عبر الحوار والتصالح والتفاهم.

وقال: "في كل فرصة نصحنا الأطراف بإحلال السلام، في وقت كان الجميع يركضون فيه خلف الاستفزاز، والآن إننا أكثر دولة تبذل قصارى جهدها في طريق السلام بصفتنا البلد الوحيد الذي يثق الجانبان بنزاهته وإخلاصه وصداقته".

وأكد أردوغان أن تركيا لم تحيد عن نهجها رغم كل الآلام التي عانت منها والظلم الذي تعرضت له والأثمان التي دفعتها في تاريخها بمكافحة الإرهاب التي تقارب الأربعين عامًا.

وأضاف: "سرنا وفق هذا النهج في نضالنا السياسي والدبلوماسي والأمن خارج حدودنا في المنطقة من البلقان إلى القوقاز ومن سوريا إلى ليبيا.

ولفت إلى أن تركيا واصلت تقدمها دون التنازل عن استراتيجيتها للنمو وطريقها لتحقيق فائض في الحساب الجاري والتصدير والإنتاج والتوظيف والاستثمار في وقت تعمقت فيه الأزمة الصحية والاقتصادية التي اندلعت بفعل كورونا جراء الحرب الروسية-الأوكرانية.

ومن المخطط أن يعقد الوفدان الروسي والأوكراني غدًا الثلاثاء اجتماعًا في مدينة إسطنبول، في إطار المفاوضات المستمرة بين الجانبين.

والأحد، اتفق أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على استضافة إسطنبول الاجتماع المقبل لمفاوضات الوفدين الروسي والأوكراني.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.