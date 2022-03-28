الكرملين يرحب بعقد جولة من المفاوضات الروسية الأوكرانية المباشرة بإسطنبول

رحب الكرملين بقرار بدء المفاوضات الروسية الأوكرانية وجهًا لوجه في إسطنبول، معتبراً أنه مهم بحد ذاته.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، الاثنين، إن الوفدين الروسي والأوكراني سيتوجهان اليوم إلى إسطنبول لعقد جولة جديدة من المفاوضات.

وأضاف: "احتمال عقد لقاء بين الوفدين اليوم يبدو صعبا، لكن غدا سيتم استئناف التفاوض بين الوفدين في إسطنبول".

وأردف: "في الوقت الحالي نلتزم بسياستنا المتمثلة في عدم الكشف عن أي تفاصيل حول المفاوضات، لأننا نعتقد أن كشف التفاصيل سيضر بعملية التفاوض".

وأمس اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على استضافة إسطنبول الاجتماع المقبل لمفاوضات الوفدين الروسي والأوكراني.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".