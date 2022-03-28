تركيا وقطر توقعان مذكرة تعاون في إدارة الكوارث والمساعدات الإنسانية

وقعت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد)، الإثنين، مع جمعية قطر الخيرية، مذكرة تعاون في مجال إدارة الكوارث والطوارئ والمساعدات الإنسانية.

ووقع المذكرة من الجانب التركي وزير الداخلية سليمان صويلو، ومن الجانب القطري الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني رئيس جمعية قطر الخيرية، في مقر أفاد بالعاصمة أنقرة.

وصرح صويلو في كلمة له قبيل توقيع الاتفاقية، أن تركيا كانت الدولة التي قدمت أكبر قدر من المساعدات الإنسانية على الساحة الدولية في السنوات الأربع الماضية.

وأضاف أن تركيا وقطر تعملان جنبا إلى جنب من أجل تقديم المساعدات الخيرية في كثير من مناطق العالم، من سوريا إلى أوكرانيا.

وأشار إلى أن مذكرة التعاون الموقعة هي بروتوكول تجديد للاتفاقية التي وقعت في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2016، لافتا إلى المساهمة القطرية في العديد من الكوارث والزلازل والحرائق في نطاق البروتوكول.

بدوره، أشاد الشيخ آل ثاني بالجهود التركية في مجال العمل الخيري والإنساني، مشيرا إلى التعاون مع الأتراك للاستعداد لمواجهة الكوارث المختلفة.

وأضاف أن المجتمع التركي بمساعدته الآخرين دون تمييز بين المجتمعات والأديان، بات مثالا يحتذى به.

وحضر مراسم التوقيع التي جرت في العاصمة أنقرة، كل من نائب وزير الداخلية إسماعيل تشاتاقلي، ورئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية يونس سيزر، والرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية يوسف بن أحمد الكواري، والسفير القطري في تركيا الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني.