زيلينسكي: المفاوضات الروسية الأوكرانية القادمة في إسطنبول فرصة للسلام

تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن وجود "فرصة وحاجة لعقد لقاء وجها لوجه في تركيا" مع روسيا، وذلك تعليقا على جولة المفاوضات الروسية الأوكرانية المزمع إجراؤها في إسطنبول.

وتطرق زيلينسكي في رسالة مصورة نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى المحادثات المزمع إجراؤها في تركيا بين وفدي التفاوض الروسي والأوكراني.

وذكر الرئيس الأوكراني أن أولويات بلاده في المفاوضات معروفة.

وتابع: "تنتظرنا جولة جديدة من المفاوضات، لأننا نسعى للسلام. وفق ما بلغني فإن ثمة فرصة وحاجة لعقد لقاء وجها لوجه في تركيا، هذا ليس سيئا، فلنرَى النتيجة".

ولفت زيلينسكي أن هدفهم يتمثل في عودة الحياة إلى طبيعتها في أوكرانيا.

وشدد على أن سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها أمران لا جدال فيهما، وأن الضمانات الأمنية الفعالة إلزامية بالنسبة لدولته.

والأحد، اتفق الرئيس رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على استضافة مدينة إسطنبول الاجتماع المقبل لمفاوضات الوفدين الروسي والأوكراني.