القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

سلجوق بيرقدار ينشر صوراً جديدة للمقاتلة المسيرة المحلية

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 28.03.2022 09:50
آخر تحديث في 28.03.2022 09:54
المقاتلة المسيرة المحلية الجديدة المقاتلة المسيرة المحلية الجديدة

كشف المهندس سلجوق بيرقدار، المدير التقني لشركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية، صوراً جديدة للمقاتلة المسيرة المحلية التي كُشف النقاب عنها مؤخراً.

وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر، الأحد، نشر بيرقدار صوراً للمقاتلة المسيرة "بيرقدار قيزيل إلما"، المزودة بجناحين.

وكان بيرقدار أسدال الستار مطلع مارس/ آذار الجاري، عن المقاتلة المسيرة المحلية "بيرقدار قيزيل إلما"، ونشر حينها صوراً لهيكلها بدون أجنحة.

وفي يوليو/تموز الماضي، قال بيرقدار إن الشركة تهدف لتنفيذ أول تحليق للنموذج الأولي للمقاتلة المسيرة عام 2023 في الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق ارتفع عدد قتلى حادث انقلاب حافلة الركاب بولاية أرزينجان شرقي تركيا...
مختارات