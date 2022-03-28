سلجوق بيرقدار ينشر صوراً جديدة للمقاتلة المسيرة المحلية

كشف المهندس سلجوق بيرقدار، المدير التقني لشركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية، صوراً جديدة للمقاتلة المسيرة المحلية التي كُشف النقاب عنها مؤخراً.

وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر، الأحد، نشر بيرقدار صوراً للمقاتلة المسيرة "بيرقدار قيزيل إلما"، المزودة بجناحين.

وكان بيرقدار أسدال الستار مطلع مارس/ آذار الجاري، عن المقاتلة المسيرة المحلية "بيرقدار قيزيل إلما"، ونشر حينها صوراً لهيكلها بدون أجنحة.

وفي يوليو/تموز الماضي، قال بيرقدار إن الشركة تهدف لتنفيذ أول تحليق للنموذج الأولي للمقاتلة المسيرة عام 2023 في الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية.