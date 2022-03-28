كييف تشكر تركيا على استضافة المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا

أعرب وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الإثنين، عن امتنانه لتركيا لاستضافتها الجولة القادمة من محادثات السلام بين بلاده وروسيا.

وقال كوليبا، في تغريدة على تويتر، أجريت "اتصالا مع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو. إنني ممتن لتركيا على استضافتها الجولة المقبلة من محادثات السلام بين اوكرانيا وروسيا.

وأضاف: "آمل أن تحقق هذه المفاوضات، تحت قيادة الوساطة التركية، نتائج تخدم مصالح السلام في أوكرانيا وأمننا".

ومن المخطط أن يعقد الوفدان الروسي والأوكراني غدًا الثلاثاء اجتماعًا في مدينة إسطنبول، في إطار المفاوضات المستمرة بين الجانبين.

والأحد، اتفق الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على استضافة إسطنبول الاجتماع المقبل لمفاوضات الوفدين الروسي والأوكراني.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.