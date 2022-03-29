أردوغان يلتقي نظيره الأوزبكي ميرزيوييف في طشقند

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأوزبكي شوكت ميرزيوييف، الثلاثاء، في العاصمة طشقند.

وعقد الرئيسان اجتماعا ثنائيا في قصر كوك بعيدا عن وسائل الإعلام، تبعه آخر بحضور وفدي البلدين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل الرئيس التركي إلى طشقند، في زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره ميرزيوييف.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته، عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء الدفاع خلوصي أقار، والعدل بكير بوزداغ، والعمل والضمان الاجتماعي وداد بلغين، والصحة فخر الدين قوجة، والتجارة محمد موش، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون.