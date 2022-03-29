اختتام اليوم الأول من المباحثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول

انتهت جلسات اليوم الأول من المباحثات بين الوفدين الروسي والأوكراني في قصر دولمة بهتشة الرئاسي في مدينة إسطنبول وستستمر يومي الثلاثاء والأربعاء.

وشهد اليوم الأول من المباحثات جلسة بين رئيسي الوفدين تلتها جلسة بين الوفدين المفاوضين، بعد كلمة للرئيس رجب طيب أردوغان.

وفي تصريحات للصحفيين، أكد رئيس الوفد الروسي المفاوض فلاديمير ميدينسكي، أنهم تلقوا وعدا باتخاذ كييف تدابير تجاه الذين مارسوا العنف على الجنود الروس الأسرى في أوكرانيا.

وأشار ميدينسكي، وهو مستشار الرئيس الروسي أيضا، إلى أن جلسات التفاوض بدأت الساعة 09:30 صباحا (06:30 تغ) وأنهم سيعلنون نتائجها بعد عدة ساعات.

وتطرق إلى مشاهد إطلاق النار على أرجل الجنود الروس الأسرى في أوكرانيا، قائلا: "قدمنا احتجاجا على ممارسة العنف في المشاهد المصورة، وهذا الاحتجاج قوبل بالموافقة من الطرف الأوكراني. ووعدونا بأنهم سيتخذون أقوى التدابير تجاه من سمح بارتكاب جرائم الحرب هذه".

وأعرب أردوغان في كلمته، عن إيمانه بعدم خسارة أي طرف في معادلة السلام العادل للأزمة الروسية الأوكرانية، وأن إطالة أمد الحرب "ليست في صالح أحد".

وقال: "تعاملنا بإنصاف في كافة المنابر الدولية مع الطرفين (الروسي والأوكراني) عبر ضمان حقوقهما ومراعاة حساسياتهما".