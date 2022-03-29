رئيس البرلمان التركي: أوروبا ترهن مستقبلها لحسابات دول صغيرة

قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، إن القارة الأوروبية ترهن آفاقها المستقبلية بحسابات بسيطة لعدد قليل من البلدان الصغيرة التي ليست لها أي فائدة للمنطقة وأوروبا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في ندوة بعنوان الاتحاد الأوروبي هو الضامن للاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة، عقدت الثلاثاء على هامش اجتماع رؤساء برلمانات دول الاتحاد الأوروبي، في العاصمة السلوفينية ليوبليانا.

وأوضح شنطوب أن الحرب الدائرة في أوكرانيا تهدد المنطقة والقارة الأوروبية والعالم بأسره.

وأضاف أن إن الاتحاد الأوروبي يعاني من ضعف في التفكير الاستراتيجي والتنبؤ بالمستقبل.

وتابع قائلا: "نحن أمام اتحاد أوروبي لا يرغب في ضم دول كبيرة وقوية مثل تركيا وأوكرانيا والتي لهما أهمية وثقل كبير واستراتيجي".

وفي إشارة إلى اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، قال شنطوب إن الجهود الدبلوماسية التي بذلها الرئيس أردوغان أسفرت عن نتائجها.

يذكر أن شنطوب وصل أمس إلى سلوفينيا للمشاركة في اجتماع رؤساء برلمانات دول الاتحاد الأوروبي، وعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولي هذا البلد.