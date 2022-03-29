سفير أوكرانيا في أنقرة يثني على الدور التركي في المباحثات مع روسيا

أثنى السفير الأوكراني في أنقرة واسيل بودنار، على الدعم التركي الذي تقدمه للمباحثات بين أوكرانيا وروسيا.

وفي تصريحاته أعرب بودنار على أمله في وقف الحرب بين بلاده وروسيا في أقرب وقت ممكن.

وقال: "نريد وقف القتل الذي يطال أطفالنا وعائلاتنا ومواطنينا، نشكر تركيا على دعمها".

وأشار السفير الأوكراني على مواصلة روسيا لهجماتها واستهدافها لمحطات الوقود في أوكرانيا.

وشدد على أهمية صون أوكرانيا لوحدة أراضيها وضمان أمنها، وقال: "تركيا من الدول القوية التي نعتمد عليها، نحن وتركيا في صف واحد، نحن في صف السلام ونريد السلام"

وقال بودنور:" الحدود الأوكرانية البولندية مليئة بالنازحين، تركيا تواصل دعمها. الأطفال في دور الأيتام الأوكرانية يتواصل قدوهم إلى (ولاية) أنطاليا، نتمنى أن تنتهي الحرب ويعود الأطفال إلى دراستهم".

وصباح اليوم الثلاثاء بدأ الوفدان الروسي والأوكراني، مباحثاتهما في "قصر دولمة بهتشه" الرئاسي بمدينة إسطنبول، وذلك مباشرة عقب كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.